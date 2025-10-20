Assemblee Cgil a Bari Fratelli d' Italia | Inopportuna presenza di Landini nell' aula magna del Policlinico

"Consideriamo quanto meno non opportuno che l’aula magna del Policlinico di Bari, e sede della Scuola di Medicina dell’Università di Bari, sia utilizzata a scopo elettorale e contro il Governo Meloni, a poco più di un mese dal voto delle Regionali". Così in una nota Fratelli d'Italia Puglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it