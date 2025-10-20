Assemblee Cgil a Bari Fratelli d' Italia | Inopportuna presenza di Landini nell' aula magna del Policlinico
"Consideriamo quanto meno non opportuno che l’aula magna del Policlinico di Bari, e sede della Scuola di Medicina dell’Università di Bari, sia utilizzata a scopo elettorale e contro il Governo Meloni, a poco più di un mese dal voto delle Regionali". Così in una nota Fratelli d'Italia Puglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altre letture consigliate
Al via le assemblee territoriali verso la Manifestazione del 25 ottobre...Montegiorgio e Porto Sant'Elpidio CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro Cgil Marche Collettiva - facebook.com Vai su Facebook
Oggi Assemblea delle Assemblee al Dumbo di Bologna. Presente ai lavori la convocata Assemblea Generale Filcams Cgil Emilia Romagna, per cui è intervenuta Sara Zanella, delegata di Yoox, per IL DIRITTO AL LAVORO. - X Vai su X
Assemblee Cgil a Bari, Fratelli d'Italia: "Inopportuna presenza di Landini nell'aula magna del Policlinico" - In una nota l'attacco contro l'appuntamento che ha visto questa mattina il segretario nazionale della Cgil incontrare in ospedale lavoratori e lavoratrici, per lanciare la mobilitazione contro il gove ... baritoday.it scrive
FdI critica l’assemblea della CGIL al Policlinico di Bari: “Non opportuno, spazio istituzionale usato per scopi politici” - Secondo il partito, l’incontro guidato dal segretario generale della CGIL nazionale Maurizio Landini, rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici del mondo sanitario per spiegare le ragioni della mobilit ... Da giornaledipuglia.com
"Nazionalizzare la ex Ilva": Landini a Bari, verso la manifestazione del 25 ottobre - Il segretario generale ha parlato dei nodi della sanità, in una assemblea al Policlinico: "Spostare i soldi dal riarmo agli ospedali" ... Come scrive rainews.it