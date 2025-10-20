Assalto pullman Pistoia basket morto autista Polizia indaga su una decina di sospetti
Proseguono le indagini sull’ assalto con pietre e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, in cui ha perso la vita uno degli autisti del mezzo. "Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti", ha detto il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma. Intanto, la Polizia, secondo quanto si apprende, sta stringendo il cerchio attorno ad una decina di tifosi della Sebastiani basket Rieti, la squadra di A2 che ieri pomeriggio aveva affrontato il Pistoia. Secondo la ricostruzione della questura di Rieti, il pullman su cui viaggiavano i 45 tifosi toscani è stato assaltato nei pressi del bivio di Contigliano, quando stava percorrendo la superstrada in direzione Terni, ma già senza la scorta della Polizia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
