Assalto pullman Pistoia basket morto autista Fermate tre persone per omicidio volontario
Proseguono le indagini sull’ assalto con pietre e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, in cui ha perso la vita Raffaele Marianella, uno degli autisti del mezzo. Secondo fonti di Sky TG24, in serata sarebbero state fermate delle persone con l'accusa di omicidio volontario. "Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti", aveva detto nelle scorse ore il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma. Poi la Polizia, secondo quanto si apprende, avrebbe stretto il cerchio attorno a una decina di tifosi della Sebastiani basket Rieti, la squadra di A2 che domenica pomeriggio aveva affrontato il Pistoia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Le misure della Federbasket dopo la morte dell'autista Marianella nell'assalto al pullman dei tifosi pistoiesi
Assalto al pullman del Pistoiabasket. Una decina gli ultrà della SebastianiRieti sospettati, alcuni legati all'estrema destra. RaffaeleMarianella, l'autista morto, ad un anno dalla pensione. 'Era sul bus solo per fare compagnia'.
Assalto a bus tifosi Pistoia basket, polizia indaga su una decina di sospetti: ipotesi spedizione punitiva - Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti.
Assalto bus Pistoia basket, si indaga per omicidio volontario: 3 persone al vaglio dei pm
Assalto al pullman del Pistoia Basket, si indaga sui tifosi della Sebastiani Rieti: chi sono i sospettati - Tra i sospettati persone anche legate a movimenti di estrema destra tra i tifosi della Sebastiani Rieti.