assalto pullman pistoia basket morto autista fermate tre persone per omicidio volontario

Proseguono le indagini sull’ assalto con pietre e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, in cui ha perso la vita Raffaele Marianella, uno degli autisti del mezzo. Secondo fonti di Sky TG24, in serata sarebbero state fermate delle persone con l'accusa di omicidio volontario. "Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti", aveva detto nelle scorse ore il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma. Poi la Polizia, secondo quanto si apprende, avrebbe stretto il cerchio attorno a una decina di tifosi della Sebastiani basket Rieti, la squadra di A2 che domenica pomeriggio aveva affrontato il Pistoia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

