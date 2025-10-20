Assalto pullman Pistoia basket morto autista Effettuati fermi per omicidio volontario
Proseguono le indagini sull’ assalto con pietre e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, in cui ha perso la vita uno degli autisti del mezzo. "Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti", ha detto il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma. Intanto, la Polizia, secondo quanto si apprende, sta stringendo il cerchio attorno a una decina di tifosi della Sebastiani basket Rieti, la squadra di A2 che ieri pomeriggio aveva affrontato il Pistoia. Secondo la ricostruzione della questura di Rieti, il pullman su cui viaggiavano i 45 tifosi toscani è stato assaltato nei pressi del bivio di Contigliano, quando stava percorrendo la superstrada in direzione Terni, ma già senza la scorta della Polizia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altre letture consigliate
Le misure della Federbasket dopo la morte dell'autista Marianella nell'assalto al pullman dei tifosi pistoiesi - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Assalto al pullman del #Pistoiabasket Una decina gli ultrà della #SebastianiRieti sospettati, alcuni legati all'estrema destra. #RaffaeleMarianella, l'autista morto, ad un anno dalla pensione. 'Era sul bus solo per fare compagnia'. A #Rieti partite senza - X Vai su X
Assalto al pullman del Pistoia Basket, si indaga sui tifosi della Sebastiani Rieti: chi sono i sospettati - Tra i sospettati persone anche legate a movimenti di estrema destra tra i tifosi della Sebastiani Rieti. Si legge su tg.la7.it
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, l’autista morto era vicino alla pensione - Indagano gli investigatori della Squadra mobile e della Digos: sentiti una decina di tifosi della curva della Sebastiani Rieti. Lo riporta ilsecoloxix.it
Assalto al pullman del Pistoia Basket: si indaga su ultrà di estrema destra - Le indagini sull'assalto al pullman del Pistoia Basket hanno portato gli inquirenti a indagare su ambienti dell’estrema destra all’interno della tifoseria reatina. Lo riporta msn.com