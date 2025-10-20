Assalto pullman Pistoia basket fermate 3 persone per omicidio | vicine a estrema destra

Tg24.sky.it | 20 ott 2025

Svolta nelle indagini sull’ assalto con pietre e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto domenica sera lungo la superstrada Rieti-Terni, in cui ha perso la vita Raffaele Marianella, uno degli autisti del mezzo. In serata sono state fermate tre persone con l'accusa di omicidio volontario: sono due 31enni e un 53enne, ultras della Sebastiani basket Rieti. Contro di loro, ha spiegato la questura di Rieti, "sono emersi gravi indizi di colpevolezza”. S i tratterebbe di persone già note alle forze dell'ordine e legate ai movimenti dell'estrema destra. La Polizia, secondo quanto si apprende, avrebbe prima stretto il cerchio attorno a dodici tifosi della Sebastiani basket Rieti, la squadra di A2 che domenica pomeriggio aveva affrontato il Pistoia, e poi fermato i tre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

