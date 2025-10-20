Assalto pullman Pistoia basket autista morto | si indaga per omicidio volontario

Una vita spezzata tragicamente quell di Raffaele Marianella, 65 anni, il secondo autista, di origini romane ma residente a Firenze, morto ieri sera, 19 ottobre 2025, lungo la superstrada Rieti-Terni poco dopo l'agguato, con pietre e mattoni, subito dal pullman sui cui si trovata insieme a un suo collega, che era alla guida, e a 45 tifosi del Pistoia basket L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Assalto pullman Pistoia basket, autista morto: si indaga per omicidio volontario

Leggi anche questi approfondimenti

Aveva 65 anni e tra un mese sarebbe andato in pensione. Raffaele Marianella è morto colpito da un sasso durante l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket a Rieti. Una tragedia che ha scosso il mondo dello sport e lasciato una comunità senza parole - facebook.com Vai su Facebook

Chi era Raffaele Marianella, il secondo autista morto nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - X Vai su X

Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, l’autista morto era vicino alla pensione - Indagano gli investigatori della Squadra mobile e della Digos: sentiti una decina di tifosi della curva della Sebastiani Rieti. ilsecoloxix.it scrive

Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, morto autista. Si indaga per omicidio volontario - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, morto autista. Scrive tg24.sky.it

Raffaele Marianella, chi era il 65enne autista del pullman del Pistoia basket ucciso a Rieti con sassi e mattoni - Raffaele Marianella 65 anni, romano ma residente a Firenze, era il secondo autista del pullman del Pistoia basket morto ieri sera nell'assalto con lancio ... Da fanpage.it