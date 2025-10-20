Assalto pullman Pistoia basket autista morto | si indaga per omicidio volontario

Una vita spezzata tragicamente quell di Raffaele Marianella, 65 anni, il secondo autista, di origini romane ma residente a Firenze, morto ieri sera, 19 ottobre 2025, lungo la superstrada Rieti-Terni poco dopo l'agguato, con pietre e mattoni, subito dal pullman sui cui si trovata insieme a un suo collega, che era alla guida, e a 45 tifosi del Pistoia basket L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

