Assalto in farmacia rapinatori minacciano tutti e scappano con la cassa

Uno dei due ha fatto credere di essere armato (senza mai mostrare l’arma), l’altro ha terrorizzato tutti. Poi la fuga con l’incasso.Due malviventi hanno rapinato una farmacia in via Washington, a Milano, nella mattinata di domenica 19 ottobre. Sulla vicenda indaga la polizia.La rapinaTutto è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ardea, assalto alla farmacia Bottari: caccia ai rapinatori in fuga https://ilfaroonline.it/2025/10/17/ardea-assalto-alla-farmacia-bottari-caccia-ai-rapinatori-in-fuga/621090/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Rapina alla Farmacia Comunale di Rubiera: un uomo armato di coltello ha fatto irruzione giovedì sera prima della chiusura - facebook.com Vai su Facebook

Ardea, assalto alla farmacia Bottari: caccia ai rapinatori in fuga - Ardea, 17 ottobre 2025 – Rapina pochi minuti fa alla farmacia Bottari, la più antica del territorio. Secondo ilfaroonline.it

Assalto in farmacia, rapinatore scappa con la cassa - L’uomo è entrato all’interno del negozio fingendosi cliente, ma quando è arrivato davanti al bancone ha minacciato la cassiera, senza usare armi, facendosi ... Riporta milanotoday.it

Torino, arrestato il rapinatore seriale delle farmacie. È un uomo di 68 anni, sequestrate la pistola e la moto suo «marchio di fabbrica» - Le ultime imprese l'assalto di alcune settimane fa in un centro scommesse di Orbassano e la rapina a una farmacia di Nichelino ... Si legge su torino.corriere.it