Assalto in farmacia rapinatori minacciano tutti e scappano con la cassa

Milanotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei due ha fatto credere di essere armato (senza mai mostrare l’arma), l’altro ha terrorizzato tutti. Poi la fuga con l’incasso.Due malviventi hanno rapinato una farmacia in via Washington, a Milano, nella mattinata di domenica 19 ottobre. Sulla vicenda indaga la polizia.La rapinaTutto è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

assalto farmacia rapinatori minaccianoArdea, assalto alla farmacia Bottari: caccia ai rapinatori in fuga - Ardea, 17 ottobre 2025 – Rapina pochi minuti fa alla farmacia Bottari, la più antica del territorio. Secondo ilfaroonline.it

assalto farmacia rapinatori minaccianoAssalto in farmacia, rapinatore scappa con la cassa - L’uomo è entrato all’interno del negozio fingendosi cliente, ma quando è arrivato davanti al bancone ha minacciato la cassiera, senza usare armi, facendosi ... Riporta milanotoday.it

assalto farmacia rapinatori minaccianoTorino, arrestato il rapinatore seriale delle farmacie. È un uomo di 68 anni, sequestrate la pistola e la moto suo «marchio di fabbrica» - Le ultime imprese l'assalto di alcune settimane fa in un centro scommesse di Orbassano e la rapina a una farmacia di Nichelino ... Si legge su torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Farmacia Rapinatori Minacciano