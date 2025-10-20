Assalto con sassi e mattoni al bus dei tifosi del Pistoia basket | muore un autista
Dopo la partita, alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il bus dei tifosi del Pistoia con sassi e altri oggetti. L'autista è stato colpito da un mattone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
