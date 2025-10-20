Assalto bus Pistoia basket si indaga per omicidio volontario | 3 persone al vaglio dei pm

Proseguono le indagini sull’ assalto con pietre e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, in cui ha perso la vita uno degli autisti del mezzo. "Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. Sono stati sentiti diversi testimoni ma non sono stati ancora individuati eventuali responsabili", ha detto il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma. Gli investigatori nella notte hanno sentito una decina di tifosi della curva della Sebastiani basket Rieti, la squadra di A2 che, nel tardo pomeriggio del 19 ottobre, aveva giocato contro la Estra Pistoia al PalaSojourner: la posizione di tre di loro è al vaglio della Procura. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

