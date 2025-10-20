Assalto bus Pistoia basket si indaga per omicidio volontario | 3 persone al vaglio dei pm
Proseguono le indagini sull’ assalto con pietre e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, in cui ha perso la vita uno degli autisti del mezzo. "Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. Sono stati sentiti diversi testimoni ma non sono stati ancora individuati eventuali responsabili", ha detto il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma. Gli investigatori nella notte hanno sentito una decina di tifosi della curva della Sebastiani basket Rieti, la squadra di A2 che, nel tardo pomeriggio del 19 ottobre, aveva giocato contro la Estra Pistoia al PalaSojourner: la posizione di tre di loro è al vaglio della Procura. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Argomenti simili trattati di recente
Aveva 65 anni e tra un mese sarebbe andato in pensione. Raffaele Marianella è morto colpito da un sasso durante l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket a Rieti. Una tragedia che ha scosso il mondo dello sport e lasciato una comunità senza parole - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al bus dei tifosi di Pistoia, la terribile ricostruzione della morte dell'autista: era vicino alla pensione. Tutte le reazioni corrieredellosport.it/news/basket/20… - X Vai su X
Assalto al bus dei tifosi del Pistoia basket, morto l'autista. «Fascicolo per omicidio volontario» - Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. Riporta ilgazzettino.it
Assalto al bus dei tifosi del Pistoia basket, il dolore della figlia dell'autista Raffaele Marianella: «Ti terrò sempre con me» - Lo scrive su Instagram Federica Marianella, la figlia di Raffaele Marianella, l'autista 65enne della Jimmy Travel, ucciso ... Secondo msn.com
Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket ... Secondo tg24.sky.it