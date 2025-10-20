Assalto bus al vaglio Pm tre persone

14.36 Sarebbero una decina le persone portate in Questura, a Rieti, per essere interrogate in merito all'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket che ha portato alla morte di uno degli autisti. Tre le persone al vaglio del Pm. L'investigazione procede con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza e dell'analisi delle celle telefoniche. Riscontri sono ancora in corso.Raccolte anche alcune testimonianze.Gli autori del gesto criminale si sarebbero dati appuntamento via chat. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Assalto al bancomat ad Arnesano: ladri in fuga con la cassaforte Non si arresta la scia di assalti ai bancomat nel Salento. L’ennesimo episodio si è verificato ad Arnesano, dove nella notte malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico di via Roma dell - facebook.com Vai su Facebook

Assalto bus Pistoia basket, si indaga per omicidio volontario: 3 persone al vaglio dei pm - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto bus Pistoia basket, si indaga per omicidio volontario: 3 persone al vaglio dei pm ... Si legge su tg24.sky.it

Assalto al bus dei tifosi di Pistoia: Dna e cellulari per incastrare chi ha ucciso l’autista - Dodici persone identificate e ascoltate dagli investigatori in questura, sospetti più forti su tre del gruppo del quale quale fa parte anche un minorenne. Come scrive ilfattoquotidiano.it

L'assalto al pullman, al vaglio della procura di Rieti la posizione di 3 persone - L'agguato contro i tifosi del Pistoia basket a Contigliano: una sassaiola che ha ucciso uno degli autisti ... Segnala rainews.it