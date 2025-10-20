Assalto al pullman vescovo Rieti | Con Raffaele siamo morti tutti
È un momento davvero triste per la nostra città che si trova a vivere questo evento luttuoso che ha colpito Raffaele, la sua famiglia, ma in fondo ha colpito tutti quanti noi”. Lo afferma al Tg2000 il vescovo di Rieti, mons. Vito Piccinonna. “Questo evento ci lascia svergognati – aggiunge il vescovo – perché con Raffaele un po’ siamo morti tutti quanti, ma un po’ tutti quanti anche dobbiamo sentirci anche gli aggressori di Raffaele, perché è un’intera comunità che deve prendere su di sé anche queste responsabilità”. Intervista di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Tg3. . Si indaga su una decina di tifosi della Sebastiani #Rieti sospettati di aver partecipato all'assalto del #pullman della Pistoia Basket. Tra loro ci sarebbero elementi legati all'estrema destra. - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Assalto al pullman del #Pistoiabasket Una decina gli ultrà della #SebastianiRieti sospettati, alcuni legati all'estrema destra. #RaffaeleMarianella, l'autista morto, ad un anno dalla pensione. 'Era sul bus solo per fare compagnia'. A #Rieti partite senza - X Vai su X
Sassi contro il pullman, le parole dei vescovi di Rieti e Pistoia - Finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti. Scrive avvenire.it
Assalto al pullman a Rieti, fermate tre persone. L'autista morto a un anno dalla pensione: "Non doveva essere lì" - Tre persone sono state fermate per l' assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella serata di ieri a Rieti ed in cui è morto uno dei due autisti ... Come scrive gazzettadelsud.it
Autista ucciso a Rieti, s’indaga su ultras di estrema destra: nelle chat l’organizzazione dell’assalto al pullman - Inoltre i sospettati dell’assalto di domenica 19 ottobre al pullman in cui è morto l’autista Raffaele ... fanpage.it scrive