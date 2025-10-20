Assalto al pullman vescovo Rieti | Con Raffaele siamo morti tutti

Tv2000.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un momento davvero triste per la nostra città che si trova a vivere questo evento luttuoso che ha colpito Raffaele, la sua famiglia, ma in fondo ha colpito tutti quanti noi”. Lo afferma al Tg2000 il vescovo di Rieti, mons. Vito Piccinonna. “Questo evento ci lascia svergognati – aggiunge il vescovo – perché con Raffaele un po’ siamo morti tutti quanti, ma un po’ tutti quanti anche dobbiamo sentirci anche gli aggressori di Raffaele, perché è un’intera comunità che deve prendere su di sé anche queste responsabilità”. Intervista di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

