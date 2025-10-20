Assalto al pullman morto l’autista | ci sono tre fermi

Sono stati eseguiti tre fermi nelle ultime ore in relazione all’ omicidio di Raffaele Marianella, 65 anni, deceduto a seguito di un violento assalto avvenuto nella serata di ieri. I fermati sarebbero legati a gruppi dell’estrema destra politica e sono accusati di omicidio volontario. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli investigatori, Marianella sarebbe stato colpito in pieno volto da una grossa pietra, lanciata durante un attacco al pullman in cui viaggiava. Il colpo si è rivelato fatale. I tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, arrivati pochi minuti dopo, si sono rivelati inutili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

