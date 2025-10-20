Assalto al pullman morto l’autista | ci sono tre fermi
Sono stati eseguiti tre fermi nelle ultime ore in relazione all’ omicidio di Raffaele Marianella, 65 anni, deceduto a seguito di un violento assalto avvenuto nella serata di ieri. I fermati sarebbero legati a gruppi dell’estrema destra politica e sono accusati di omicidio volontario. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli investigatori, Marianella sarebbe stato colpito in pieno volto da una grossa pietra, lanciata durante un attacco al pullman in cui viaggiava. Il colpo si è rivelato fatale. I tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, arrivati pochi minuti dopo, si sono rivelati inutili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Tg3. . Si indaga su una decina di tifosi della Sebastiani #Rieti sospettati di aver partecipato all'assalto del #pullman della Pistoia Basket. Tra loro ci sarebbero elementi legati all'estrema destra. - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Assalto al pullman del #Pistoiabasket Una decina gli ultrà della #SebastianiRieti sospettati, alcuni legati all'estrema destra. #RaffaeleMarianella, l'autista morto, ad un anno dalla pensione. 'Era sul bus solo per fare compagnia'. A #Rieti partite senza - X Vai su X
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, l’autista morto era vicino alla pensione - Indagano gli investigatori della Squadra mobile e della Digos: sentiti una decina di tifosi della curva della Sebastiani Rieti. Lo riporta ilsecoloxix.it
Autista morto, fermate 3 persone per assalto al bus. Rieti a porte chiuse «fino al termine delle indagini» - Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. Riporta ilmessaggero.it
Assalto al pullman a Rieti, fermate tre persone. L'autista morto a un anno dalla pensione: "Non doveva essere lì" - Tre persone sono state fermate per l' assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella serata di ieri a Rieti ed in cui è morto uno dei due autisti ... Lo riporta msn.com