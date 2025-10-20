Tre ultrà della Sebastiani Basket Rieti sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Raffaele Marianella, 65 anni, secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket. L’uomo è stato colpito da un mattone lanciato contro il parabrezza del mezzo, preso di mira da una sassaiola sulla statale 79 verso Terni, subito dopo il match di domenica. I tre arrestati sono Manuel Fortuna (31 anni), Kevin Pellecchia (20) e Alessandro Barberini (53), tutti appartenenti alla frangia ultrà nota come Curva Terminillo. I tre sospettati erano già noti alle forze dell’ordine per episodi legati alla violenza negli stadi e, in passato, erano stati segnalati per tensioni con altre tifoserie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Assalto al pullman, morto l’autista: chi sono i tre ultras fermati, li hanno scoperti così