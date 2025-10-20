Assalto al pullman l' autista morto era in servizio da pochi mesi La premier Meloni | Violenza inaccettabile
Si chiamava Raffaele Marianella e aveva 65 anni il secondo autista, di origini romane ma residente a Firenze, morto ieri sera lungo la superstrada Rieti-Terni poco dopo l’agguato, con pietre e mattoni, subito dal pullman sui cui si trovata insieme a un suo collega, che era alla guida, e a 45 tifosi del Pistoia basket di ritorno dall’incontro con la Sebastiani Rieti che si era svolto nel tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
