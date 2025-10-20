Assalto al pullman la drammatica previsione di Roberta Bruzzone | Nessuno di noi è più al sicuro

Indagini sui tifosi della squadra di Rieti che hanno preso a sassate il pullman su cui viaggiavano i rivali di Pistoia: il commento di Roberta Bruzzone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Assalto al pullman, la drammatica previsione di Roberta Bruzzone: "Nessuno di noi è più al sicuro"

News recenti che potrebbero piacerti

Raffaele Marianella, l'autista ucciso dopo l'assalto al pullman che traportava 45 tifosi del Pistoia Basket, aveva 65 anni ed era prossimo alla pensione. Nato a Roma, da tempo si era trasferito a Firenze dove aveva a lungo lavorato per la Giotto bus per poi pren - facebook.com Vai su Facebook

Rieti, Milani (FdI): assalto a pullman atto di violenza costato la vita ad un lavoratore https://lavocedelpatriota.it/rieti-milani-fdi-assalto-a-pullman-atto-di-violenza-costato-la-vita-ad-un-lavoratore-1/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

L’assalto al pullman del Pistoia e il masso sul parabrezza: così un gruppo di ultras ha ucciso l’autista Raffaele Marianella - Massi e mattoni lanciati contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, così un gruppo di ultras della Real Sebastiani Rieti ha ucciso l'autista Raffaele ... Segnala fanpage.it

AUTISTA Assalto al pullman: l’autista ucciso si chiamava Raffaele Marianella, aveva 65 anni - Raffaele Marianella, 65 anni, prossimo alla pensione, è morto durante un assalto al pullman dei tifosi pistoiesi ... Riporta statoquotidiano.it