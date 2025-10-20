Assalto al pullman dopo la morte dell' autista partite a Rieti senza tifosi
Partite casalinghe a porte chiuse fino al termine delle indagini per la RSR Sebastiani Rieti in via cautelare e minuto di silenzio su tutti i campi. Lo ha deciso il consiglio federale della Fip convocato d'urgenza dal presidente Gianni Petrucci "dopo il drammatico atto occorso nella serata di domenica 19 ottobre ai danni di un bus di tifosi di Pistoia di rientro dalla trasferta di Rieti e che ha portato alla morte del signor Raffaele Marianella, uno dei due autisti del mezzo". Si è tenuto in web conference, il Consiglio federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. Il Consiglio è stato riunito d'urgenza dopo il drammatico atto occorso nella serata di domenica notte 19 ottobre ai danni di un bus di tifosi di Pistoia di rientro dalla trasferta di Rieti e che ha portato alla morte del signor Raffaele Marianella, uno dei due autisti del mezzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Raffaele Marianella, l'autista ucciso dopo l'assalto al pullman che traportava 45 tifosi del Pistoia Basket, aveva 65 anni ed era prossimo alla pensione. Nato a Roma, da tempo si era trasferito a Firenze dove aveva a lungo lavorato per la Giotto bus per poi pren - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - “La notizia dell’assalto al #pullman del #Pistoia da parte di alcuni #tifosi reatini e la morte dell’autista ci raggiunge come un colpo improvviso”. Lo afferma, in una nota, il vescovo di #Rieti, mons. Vito #Piccinonna, sottolineando che “un uomo ha perso - X Vai su X
Assalto al pullman, partite a Rieti senza tifosi - Partite casalinghe a porte chiuse fino al termine delle indagini per la RSR Sebastiani Rieti in via cautelare e minuto di silenzio su tutti i campi. Scrive iltempo.it
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket: la Polizia indaga su una decina di ultrà Rieti dell'estrema destra, chi sono. La spedizione punitiva nella chat whatsApp - La Polizia, secondo quanto apprende l'Ansa, sta stringendo il cerchio attorno ad una decina di tifosi della Sebastiani Rieti basket sospettati di aver partecipato all'assalto al bus ... Segnala leggo.it
Assalto al bus, la Federbasket: 'Le partite a Rieti a porte chiuse' - I match casalinghi della squadra di A2 senza tifosi fino al termine delle indagini (ANSA) ... Segnala ansa.it