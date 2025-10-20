Assalto al pullman dopo la morte dell' autista partite a Rieti senza tifosi

Partite casalinghe a porte chiuse fino al termine delle indagini per la RSR Sebastiani Rieti in via cautelare e minuto di silenzio su tutti i campi. Lo ha deciso il consiglio federale della Fip convocato d'urgenza dal presidente Gianni Petrucci "dopo il drammatico atto occorso nella serata di domenica 19 ottobre ai danni di un bus di tifosi di Pistoia di rientro dalla trasferta di Rieti e che ha portato alla morte del signor Raffaele Marianella, uno dei due autisti del mezzo". Si è tenuto in web conference, il Consiglio federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. Il Consiglio è stato riunito d'urgenza dopo il drammatico atto occorso nella serata di domenica notte 19 ottobre ai danni di un bus di tifosi di Pistoia di rientro dalla trasferta di Rieti e che ha portato alla morte del signor Raffaele Marianella, uno dei due autisti del mezzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

