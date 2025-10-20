Assalto al pullman di tifosi il racconto horror dei sopravvissuti | Poteva essere una strage
Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco si è verificato poco dopo la fine del match. Mentre il pullman si allontanava dall’area del palazzetto, una pioggia di sassi e mattoni ha investito il mezzo. Uno dei conducenti è stato raggiunto da un mattone, che ha sfondato il parabrezza, provocando ferite fatali. L’altro autista, che invece era alla guida, è stato anch’egli bersagliato, ma fortunatamente il vetro ha retto e ha evitato il peggio, riuscendo a mantenere il controllo del veicolo. Le persone che viaggiavano a bordo del pullman hanno raccontato cos’è successo nella notte: le loro parole mettono i brividi. 🔗 Leggi su Tvzap.it
