Assalto al pullman del Pistoia Basket | tre ultrà fermati

Lettera43.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia, entrambi 31 anni, e Alessandro Barberini, 53, i tre ultras della Sebastiani Basket Rieti fermati dalla polizia in relazione all’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a Raffaele Marianella. Secondo quanto riportato dall’ ANSA, i fermati sarebbero riconducibili a gruppi dell’ estrema destra. In una nota, la questura di Rieti ha reso noto che nei confronti dei tre «sono emersi gravi indizi di colpevolezza», emersi al termine di «indagini proseguite per tutta la notte e la giornata odierna» che hanno permesso di identificare «diverse persone coinvolte nell’evento». 🔗 Leggi su Lettera43.it

assalto al pullman del pistoia basket tre ultr224 fermati

© Lettera43.it - Assalto al pullman del Pistoia Basket: tre ultrà fermati

Contenuti che potrebbero interessarti

assalto pullman pistoia basketAssalto al pullman del Pistoia basket, fermati tre ultrà vicini all'estrema destra - Sono tre gli ultrà della Sebastiani basket Rieti fermati dalla polizia, ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia, ... Lo riporta ansa.it

assalto pullman pistoia basketAssalto al pullman del Pistoia basket, fermate tre persone legate all'estrema destra - Tre persone sono state fermate per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella serata di ieri a Rieti ed in cui è morto uno dei due autisti Raffaele Marianella. Come scrive ansa.it

assalto pullman pistoia basketTre persone sono state fermate per l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket - Lunedì tre persone sono state fermate per l’ assalto al pullman di tifosi del Pistoia basket, in cui è stato ucciso un uomo di 65 anni, Raffaele Marianella: secondo Ansa due di loro sarebbero legate ... Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Pullman Pistoia Basket