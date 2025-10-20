Assalto al pullman del Pistoia Basket | tre ultrà fermati

Sono Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia, entrambi 31 anni, e Alessandro Barberini, 53, i tre ultras della Sebastiani Basket Rieti fermati dalla polizia in relazione all’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a Raffaele Marianella. Secondo quanto riportato dall’ ANSA, i fermati sarebbero riconducibili a gruppi dell’ estrema destra. In una nota, la questura di Rieti ha reso noto che nei confronti dei tre «sono emersi gravi indizi di colpevolezza», emersi al termine di «indagini proseguite per tutta la notte e la giornata odierna» che hanno permesso di identificare «diverse persone coinvolte nell’evento». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Assalto al pullman del Pistoia Basket: tre ultrà fermati

Contenuti che potrebbero interessarti

Tg3. . Si indaga su una decina di tifosi della Sebastiani #Rieti sospettati di aver partecipato all'assalto del #pullman della Pistoia Basket. Tra loro ci sarebbero elementi legati all'estrema destra. - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - Assalto al pullman del #Pistoiabasket Una decina gli ultrà della #SebastianiRieti sospettati, alcuni legati all'estrema destra. #RaffaeleMarianella, l'autista morto, ad un anno dalla pensione. 'Era sul bus solo per fare compagnia'. A #Rieti partite senza - X Vai su X

Assalto al pullman del Pistoia basket, fermati tre ultrà vicini all'estrema destra - Sono tre gli ultrà della Sebastiani basket Rieti fermati dalla polizia, ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia, ... Lo riporta ansa.it

Assalto al pullman del Pistoia basket, fermate tre persone legate all'estrema destra - Tre persone sono state fermate per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella serata di ieri a Rieti ed in cui è morto uno dei due autisti Raffaele Marianella. Come scrive ansa.it

Tre persone sono state fermate per l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket - Lunedì tre persone sono state fermate per l’ assalto al pullman di tifosi del Pistoia basket, in cui è stato ucciso un uomo di 65 anni, Raffaele Marianella: secondo Ansa due di loro sarebbero legate ... Secondo ilpost.it