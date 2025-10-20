Assalto al pullman del Pistoia Basket | si indaga su ultrà di estrema destra

Lettera43.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi sviluppi emergono sull’agguato avvenuto nella serata del 19 ottobre lungo la Rieti-Terni, dove un pullman con a bordo 45 tifosi del Pistoia Basket è stato colpito da una sassaiola che ha provocato la morte di uno degli autisti. Secondo quanto riportato dall’ Ansa, alcune conversazioni su WhatsApp avrebbero rivelato riferimenti a una « missione punitiva » organizzata in anticipo da almeno tre sostenitori della Sebastiani Basket Rieti, ora sotto indagine. Le loro posizioni sono attualmente al vaglio del pubblico ministero Lorenzo Francia e degli investigatori della Squadra Mobile e della Digos di Rieti, che stanno analizzando i messaggi e altri elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

