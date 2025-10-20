Assalto al pullman del Pistoia Basket | si indaga su ultrà di estrema destra
Nuovi sviluppi emergono sull’agguato avvenuto nella serata del 19 ottobre lungo la Rieti-Terni, dove un pullman con a bordo 45 tifosi del Pistoia Basket è stato colpito da una sassaiola che ha provocato la morte di uno degli autisti. Secondo quanto riportato dall’ Ansa, alcune conversazioni su WhatsApp avrebbero rivelato riferimenti a una « missione punitiva » organizzata in anticipo da almeno tre sostenitori della Sebastiani Basket Rieti, ora sotto indagine. Le loro posizioni sono attualmente al vaglio del pubblico ministero Lorenzo Francia e degli investigatori della Squadra Mobile e della Digos di Rieti, che stanno analizzando i messaggi e altri elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
Raffaele Marianella, l'autista ucciso dopo l'assalto al pullman che traportava 45 tifosi del Pistoia Basket, aveva 65 anni ed era prossimo alla pensione. Nato a Roma, da tempo si era trasferito a Firenze dove aveva a lungo lavorato per la Giotto bus per poi pren - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - “La notizia dell’assalto al #pullman del #Pistoia da parte di alcuni #tifosi reatini e la morte dell’autista ci raggiunge come un colpo improvviso”. Lo afferma, in una nota, il vescovo di #Rieti, mons. Vito #Piccinonna, sottolineando che “un uomo ha perso - X Vai su X
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket: la Polizia indaga su una decina di ultrà Rieti dell'estrema destra, chi sono. La spedizione punitiva nella chat whatsApp - La Polizia, secondo quanto apprende l'Ansa, sta stringendo il cerchio attorno ad una decina di tifosi della Sebastiani Rieti basket sospettati di aver partecipato all'assalto al bus ... Riporta leggo.it
Assalto bus Pistoia basket, si indaga per omicidio volontario: 3 persone al vaglio dei pm - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto bus Pistoia basket, si indaga per omicidio volontario: 3 persone al vaglio dei pm ... tg24.sky.it scrive
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket: la Polizia indaga su una decina di sospetti, chi sono. Il dna sulla pietra che ha ucciso Raffaele Marianella - La Polizia, secondo quanto apprende l'ANSA, sta stringendo il cerchio attorno ad una decina di tifosi della Sebastiani Rieti sospettati di aver partecipato all'assalto al bus dei ... Segnala leggo.it