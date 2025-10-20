Assalto al pullman del Pistoia basket l'autista morto a Rieti era a un mese dalla pensione | tifosi in questura

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I poliziotti stanno ascoltando una decina di tifosi portati negli Uffici della Squadra Mobile in merito all'aggressione al pullman del Pistoia basket avvenuta ieri sera sulla superstrada Rieti-Terni. Non ci sono ancora fermi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

