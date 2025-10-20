Assalto al pullman del Pistoia basket l'autista morto a Rieti era a un mese dalla pensione | tifosi in questura
I poliziotti stanno ascoltando una decina di tifosi portati negli Uffici della Squadra Mobile in merito all'aggressione al pullman del Pistoia basket avvenuta ieri sera sulla superstrada Rieti-Terni. Non ci sono ancora fermi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il mondo del basket e dello sport sotto choc: autista ucciso nell'assalto al pullman dei tifosi
Basket sotto shock: assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, muore un autista
Assalto a pullman di tifosi del Pistoia basket dopo la partita con Rieti, ucciso un autista - " È finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti.
Assalto al bus dei tifosi del Pistoia basket, muore l'autista colpito da un mattone - Al termine del match, un pullman di tifosi della squadra toscana è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni sulla Ss79, all'altezza d ...
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, morto il secondo autista - Terni, altezza svincolo di Contigliano