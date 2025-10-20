Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia | tre ultrà fermati due legati all' estrema destra Autista ucciso a Rieti partite a porte chiuse
Sembra che Raffaele Marianella sia morto sul colpo per trauma facciale dopo essere stato centrato dal sasso in pieno volto. Fermate tre persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Tg3. . Si indaga su una decina di tifosi della Sebastiani #Rieti sospettati di aver partecipato all'assalto del #pullman della Pistoia Basket. Tra loro ci sarebbero elementi legati all'estrema destra. - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Assalto al pullman del #Pistoiabasket Una decina gli ultrà della #SebastianiRieti sospettati, alcuni legati all'estrema destra. #RaffaeleMarianella, l'autista morto, ad un anno dalla pensione. 'Era sul bus solo per fare compagnia'. A #Rieti partite senza - X Vai su X
Assalto al pullman del Pistoia basket, fermate tre persone legate all'estrema destra - Tre persone sono state fermate per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella serata di ieri a Rieti ed in cui è morto uno dei due autisti Raffaele Marianella. Riporta ansa.it
Assalto a bus tifosi Pistoia basket, polizia indaga su una decina di sospetti: ipotesi spedizione punitiva - Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. ilmessaggero.it scrive
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia: indignazione e dolore per la morte di Raffaele Marianella - Condanna unanime dopo l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia a Rieti, costato la vita all’autista Raffaele Marianella. Riporta panorama.it