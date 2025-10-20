Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia | tre ultrà fermati due legati all' estrema destra Autista ucciso a Rieti partite a porte chiuse  

Sembra che Raffaele Marianella sia morto sul colpo per trauma facciale dopo essere stato centrato dal sasso in pieno volto. Fermate tre persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

