Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia | muore un autista colpito da un mattone
L’agguato lungo la superstrada Rieti–Terni dopo il match di basket: caccia agli aggressori, sgomento nel mondo dello sport. È finito in tragedia il post partita del match di Serie A2 tra la Sebastiani Basket Rieti e Pistoia. Un assalto al pullman dei tifosi toscani, avvenuto nella serata di domenica lungo la superstrada Rieti–Terni, è costato la vita a uno dei due autisti del mezzo. L’uomo, colpito alla testa da un mattone lanciato contro il parabrezza, è morto nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. L’agguato lungo la superstrada. Il pullman stava lasciando la città dopo l’incontro disputato al PalaSojourner, vinto dalla formazione ospite. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
