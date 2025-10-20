Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia | muore un autista colpito da un mattone

Puntomagazine.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’agguato lungo la superstrada Rieti–Terni dopo il match di basket: caccia agli aggressori, sgomento nel mondo dello sport. È finito in tragedia il post partita del match di Serie A2 tra la Sebastiani Basket Rieti e Pistoia. Un assalto al pullman dei tifosi toscani, avvenuto nella serata di domenica lungo la superstrada Rieti–Terni, è costato la vita a uno dei due autisti del mezzo. L’uomo, colpito alla testa da un mattone lanciato contro il parabrezza, è morto nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. L’agguato lungo la superstrada. Il pullman stava lasciando la città dopo l’incontro disputato al PalaSojourner, vinto dalla formazione ospite. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

assalto pullman tifosi pistoiaRaffaele Marianella, chi era l'autista morto nell'assalto al pullman: «Lavorava coi tifosi del Pistoia basket da poco, era vicino alla pensione» - Si chiamava Raffaele Marianella l'autista morto durante l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, avvenuto dopo la partita di A2 contro la Sebastiani Rieti. Lo riporta leggo.it

assalto pullman tifosi pistoiaAssalto a pullman di tifosi del Pistoia basket dopo la partita con Rieti, ucciso un autista - " È finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti. Secondo huffingtonpost.it

assalto pullman tifosi pistoiaMeloni, inaccettabile l'assalto al pullman di tifosi - L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle". Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Pullman Tifosi Pistoia