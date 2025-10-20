Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia | indignazione e dolore per la morte di Raffaele Marianella
« Non stiamo parlando di tifosi, ma di delinquenti, assassini. Non esistono altri termini per descrivere quello che è accaduto». Con queste parole, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci ha commentato a Sky Sport la tragedia dell’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costata la vita all’autista Raffaele Marianella, 65 anni. Petrucci ha convocato un consiglio straordinario della Fip e annunciato l’annullamento del test amichevole tra la nazionale di coach Luca Banchi e la Sebastiani Rieti, previsto per mercoledì: «È chiaro che l’abbiamo annullata. Voglio ascoltare tutti i pareri, perché ciò che è accaduto impone una riflessione profonda». 🔗 Leggi su Panorama.it
