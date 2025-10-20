Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket | la Polizia indaga su una decina di ultrà Rieti dell' estrema destra chi sono Il dna sulla pietra che ha ucciso Raffaele Marianella

La Polizia, secondo quanto apprende l'Ansa, sta stringendo il cerchio attorno ad una decina di tifosi della Sebastiani Rieti basket sospettati di aver partecipato all'assalto al. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket: la Polizia indaga su una decina di ultrà Rieti dell'estrema destra, chi sono. Il dna sulla pietra che ha ucciso Raffaele Marianella

Assalto bus Pistoia basket, si indaga per omicidio volontario: 3 persone al vaglio dei pm - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto bus Pistoia basket, si indaga per omicidio volontario: 3 persone al vaglio dei pm ... tg24.sky.it scrive

Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket: la Polizia indaga su una decina di sospetti, chi sono. Il dna sulla pietra che ha ucciso Raffaele Marianella - La Polizia, secondo quanto apprende l'ANSA, sta stringendo il cerchio attorno ad una decina di tifosi della Sebastiani Rieti sospettati di aver partecipato all'assalto al bus dei ... Si legge su leggo.it

Agguato dei tifosi dopo la partita Rieti-Pistoia, mattoni contro il pullman dei toscani: morto uno degli autisti - Il conducente di riserva, che si trovava sul lato passeggero, è stato colpito da un mattone ed è morto. Segnala lanazione.it