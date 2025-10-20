Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket il cordoglio di Macrì | Condanniamo la violenza lo sport è rispetto condivisione e unità
"Il presidente Francesco Macrì, a nome di tutto il Gruppo Estra, esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa dell’autista coinvolto negli episodi avvenuti dopo la partita tra la Sebastiani Basket Rieti ed Estra Pistoia Basket". La vicenda che ha sconvolto il mondo del basket ha toccato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Assalto pullman. Sottosegretario La Pietra, colpevoli paghino il prezzo della propria imperdonabile idiozia
Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al pullman del Pistoia basket. La figlia: "Ti terrò sempre nel cuore"
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, l'autista morto era vicino alla pensione - Indagano gli investigatori della Squadra mobile e della Digos: sentiti una decina di tifosi della curva della Sebastiani Rieti.
Assalto al bus dei tifosi del Pistoia basket, morto l'autista. «Fascicolo per omicidio volontario» - Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti.
Agguato dei tifosi dopo la partita Rieti-Pistoia, mattoni contro il pullman dei toscani: morto uno degli autisti - Il conducente di riserva, che si trovava sul lato passeggero, è stato colpito da un mattone ed è morto.