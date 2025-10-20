Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket chi era l' autista morto
Sarebbe andato in pensione tra pochi mesi. Raffele Marianella aveva 65 anni, sedeva in prima fila, come secondo conducente, accanto al collega che era alla guida del mezzo preso d'assalto dai tifosi del Pistoia Basket da parte di alcuni ultras della Real Sebastiani vicino a Contigliano, provincia di Rieti. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, durante la sassaiola, una grossa pietra, o forse un mattone, lanciato come un proiettile contro il parabrezza, ha sfondato il vetro anteriore dal lato passeggero e ha colpito alla trachea il 65enne. I soccorritori hanno provato a rianimarlo ma al loro arrivo le sue condizioni erano già gravissime. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
