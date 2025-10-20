Assalto al pullman a Rieti fermate tre persone L' autista morto a un anno dalla pensione | Non doveva essere lì

La Procura di Rieti ha disposto il fermo di indiziato di delitto per tre ultras reatini in relazione all’omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman sul quale viaggiavano i tifosi dell’Estra Pistoia. Dalle indagini proseguite per tutta la notte e oggi sono risultate «diversamente coinvolte nell’evento diverse persone»; in particolare, «nei confronti di tre di queste - spiega. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assalto al pullman a Rieti, fermate tre persone. L'autista morto a un anno dalla pensione: "Non doveva essere lì"

