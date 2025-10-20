Assalto al bus | fermati tre ultras di Rieti per l’omicidio dell’autista hanno legami con l’estrema destra

Tre persone sono state fermate in relazione all’assalto di domenica sera al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto Raffaele Marianella, autista 65enne originario di Roma e residente a Firenze. Le indagini dei pm di Rieti, coordinati dal procuratore Paolo Auriemma, si sono concentrate subito su un gruppo di ultras della Sebastiani Rieti, a cui appartengono anche i tre fermati, portati in carcere. Si tratta di soggetti legati ai movimenti dell’estrema destra. Sono Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia, entrambi 31enni, e Alessandro Barberini di 53 anni. Nei loro confronti, dice la questura di Rieti in una nota, “sono emersi gravi indizi di colpevolezza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Assalto al bus: fermati tre ultras di Rieti per l’omicidio dell’autista, hanno legami con l’estrema destra

