Assalto al bus | fermati tre ultras di Rieti per l’omicidio dell’autista hanno legami con l’estrema destra

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone sono state fermate in relazione all’assalto di domenica sera al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto Raffaele Marianella, autista 65enne originario di Roma e residente a Firenze. Le indagini dei pm di Rieti, coordinati dal procuratore Paolo Auriemma, si sono concentrate subito su un gruppo di ultras della Sebastiani Rieti, a cui appartengono anche i tre fermati, portati in carcere. Si tratta di soggetti legati ai movimenti dellestrema destra. Sono Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia, entrambi 31enni, e Alessandro Barberini di 53 anni. Nei loro confronti, dice la questura di Rieti in una nota, “sono emersi gravi indizi di colpevolezza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

