Assalto al bus di Pistoia stangata contro Rieti | gare a porte chiuse fino alla chiusura delle indagini

Il Consiglio Federale ha disposto che la squadra laziale giochi senza pubblico fino al termine dell'inchiesta del tribunale federale. Minuto di silenzio e lutto al braccio in tutte le gare del weekend. Annullata l'amichevole della Nazionale contro la Sebastiani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Assalto al bus di Pistoia, stangata contro Rieti: gare a porte chiuse fino alla chiusura delle indagini

