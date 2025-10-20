Assalto al bus di Pistoia stangata contro Rieti | gare a porte chiuse fino alla chiusura delle indagini

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Federale ha disposto che la squadra laziale giochi senza pubblico fino al termine dell'inchiesta del tribunale federale. Minuto di silenzio e lutto al braccio in tutte le gare del weekend. Annullata l'amichevole della Nazionale contro la Sebastiani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

