Assalto al bus del Pistoia Basket morto un autista

L’assalto al pullman del Pistoia Basket, costato la vita all’autista. La procura indaga per omicidio volontario. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Assalto al bus del Pistoia Basket, morto un autista

