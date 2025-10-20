Assalto al bus del Pistoia Basket morto un autista

Tv2000.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assalto al pullman del Pistoia Basket, costato la vita all’autista. La procura indaga per omicidio volontario. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Assalto al bus del Pistoia Basket, morto un autista

