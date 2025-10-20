Assalto al bus dei tifosi di Pistoia Meloni | Violenza folle Abodi | Non si può morire così
Il presidente del Consiglio dei Ministri: "Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia". Il sindaco di Rieti Sinibaldi: "Atto spregevole che non ha nulla a che fare con la nostra città". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sono al momento ricercati gli autori dell'assalto subito dai tifosi del Pistoia basket il cui pullman, questa sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, è stato raggiunto da diversi lanci di sassi e mattoni mentre stava lasciando Rieti, dove la squadra di Pistoia aveva gi - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Raffaele Marianella, il secondo autista morto nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - X Vai su X
Assalto al bus dei tifosi del Pistoia basket, muore l'autista colpito da un mattone - Al termine del match, un pullman di tifosi della squadra toscana è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni sulla Ss79, all’altezza d ... affaritaliani.it scrive
Rieti, sassi contro il pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l’autista - Dopo la partita in trasferta contro il Rieti, al PalaSojourner, domenica sera, ... Da lapresse.it
Chi era Raffaele Marianella, il secondo autista morto nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Marianella lavorava da pochi mesi alla Jimmy Travel, azienda di trasporti con sede all’ Osmannoro, nella piana fiorentina. Riporta tg.la7.it