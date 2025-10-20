Assalto al bus dei tifosi di Pistoia | Dna e cellulari per incastrare chi ha ucciso l’autista
Dodici persone identificate e ascoltate dagli investigatori in questura, sospetti più forti su tre del gruppo del quale quale fa parte anche un minorenne. Si stringe il cerchio attorno a chi ha lanciato il sasso che ha ucciso Raffaele Marianella, il secondo autista del bus che trasportava i tifosi dell’ Estra Pistoia in trasferta a Rieti, colpito da una sassaiola mentre rientrava in Toscana. L’indagine non è alle battute finali, ma la polizia ha un nucleo solido all’interno del quale lavorare. Le testimonianze raccolte nella notte sono state la base di partenza. Ora il lavoro è principalmente tecnico e ruota attorno a quattro elementi, oltre all’ascolto dei 12 portati in questura – tutti della curva della Sebastiani Rieti – che va avanti da domenica notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Tg1. . L’assalto al pullman dei tifosi del #PistoiaBasket, di rientro dopo il match contro la squadra di #Rieti: una sassaiola sulla statale, in cui muore, colpito da un mattone, un autista dell’autobus. I testimoni dicono: “Poteva essere una strage”. La Procura indag - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al bus dei tifosi di Pistoia, la terribile ricostruzione della morte dell'autista: era vicino alla pensione. Tutte le reazioni corrieredellosport.it/news/basket/20… - X Vai su X
Assalto al bus dei tifosi di Pistoia: Dna e cellulari per incastrare chi ha ucciso l’autista - Dodici persone identificate e ascoltate dagli investigatori in questura, sospetti più forti su tre del gruppo del quale quale fa parte anche un minorenne. ilfattoquotidiano.it scrive
Assalto bus Pistoia basket, si indaga per omicidio volontario: 3 persone al vaglio dei pm - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto bus Pistoia basket, si indaga per omicidio volontario: 3 persone al vaglio dei pm ... Come scrive tg24.sky.it
Assalto al bus dei tifosi del Pistoia basket, morto l'autista. «Fascicolo per omicidio volontario» - Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. Come scrive ilgazzettino.it