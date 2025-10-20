Assalto al bus dei tifosi di Pistoia | Dna e cellulari per incastrare chi ha ucciso l’autista

Dodici persone identificate e ascoltate dagli investigatori in questura, sospetti più forti su tre del gruppo del quale quale fa parte anche un minorenne. Si stringe il cerchio attorno a chi ha lanciato il sasso che ha ucciso Raffaele Marianella, il secondo autista del bus che trasportava i tifosi dell’ Estra Pistoia in trasferta a Rieti, colpito da una sassaiola mentre rientrava in Toscana. L’indagine non è alle battute finali, ma la polizia ha un nucleo solido all’interno del quale lavorare. Le testimonianze raccolte nella notte sono state la base di partenza. Ora il lavoro è principalmente tecnico e ruota attorno a quattro elementi, oltre all’ascolto dei 12 portati in questura – tutti della curva della Sebastiani Rieti – che va avanti da domenica notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

