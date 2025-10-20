Assalto al bus autista morto | tre persone fermate Sindaca Funaro incontra i figli della vittima

Firenzepost.it | 20 ott 2025

Tre persone sono state fermate in relazione all'assalto di ieri sera al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto Raffaele Marianella, autista 65enne originario di Roma e residente a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

assalto al bus autista morto tre persone fermate sindaca funaro incontra i figli della vittima

© Firenzepost.it - Assalto al bus, autista morto: tre persone fermate. Sindaca Funaro incontra i figli della vittima

