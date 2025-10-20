Assalto al bus autista morto | tre persone fermate Sindaca Funaro incontra i figli della vittima
Tre persone sono state fermate in relazione all'assalto di ieri sera al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto Raffaele Marianella, autista 65enne originario di Roma e residente a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
