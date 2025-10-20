Assalto al bus a Rieti fermate tre persone | sono ultras legati all’estrema destra

Si va verso la chiusura del cerchio sull’ assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket che ha portato all’ uccisione di uno dei due autisti, Raffaele Marianella. Sono state fermate tre persone: secondo quanto riferisce l’Ansa, si tratta di soggetti legati ai movimenti dell’estrema destra. L’assalto è avvenuto ieri sera sulla superstrada che collega Rieti a Terni: lì il pullman dei tifosi toscani è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni e uno di questi ha colpito il vetro e il secondo autista. La procura di Rieti ha aperto un fascicolo e gli inquirenti hanno sentito 12 persone come testimoni e per verificare la loro posizione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Assalto al bus a Rieti, fermate tre persone: sono ultras legati all’estrema destra

