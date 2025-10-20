Assalto al bus a Rieti fermate tre persone | sono ultras legati all’estrema destra
Si va verso la chiusura del cerchio sull’ assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket che ha portato all’ uccisione di uno dei due autisti, Raffaele Marianella. Sono state fermate tre persone: secondo quanto riferisce l’Ansa, si tratta di soggetti legati ai movimenti dell’estrema destra. L’assalto è avvenuto ieri sera sulla superstrada che collega Rieti a Terni: lì il pullman dei tifosi toscani è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni e uno di questi ha colpito il vetro e il secondo autista. La procura di Rieti ha aperto un fascicolo e gli inquirenti hanno sentito 12 persone come testimoni e per verificare la loro posizione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Tg3. . Si indaga su una decina di tifosi della Sebastiani #Rieti sospettati di aver partecipato all'assalto del #pullman della Pistoia Basket. Tra loro ci sarebbero elementi legati all'estrema destra. - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Assalto al pullman del #Pistoiabasket Una decina gli ultrà della #SebastianiRieti sospettati, alcuni legati all'estrema destra. #RaffaeleMarianella, l'autista morto, ad un anno dalla pensione. 'Era sul bus solo per fare compagnia'. A #Rieti partite senza - X Vai su X
Assalto al pullman del Pistoia basket, fermate tre persone legate all'estrema destra - Tre persone sono state fermate per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella serata di ieri a Rieti ed in cui è morto uno dei due autisti Raffaele Marianella. Si legge su ansa.it
Assalto al pullman, fermate tre persone - Tre persone sono state fermate per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella serata di ieri a Rieti in cui è morto uno dei due autisti Raffaele Marianella. Secondo ansa.it
Assalto a bus tifosi Pistoia basket, polizia indaga su una decina di sospetti: ipotesi spedizione punitiva - Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. Scrive ilmessaggero.it