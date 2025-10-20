Assalto al 118 a Foggia | scooter lancia un liquido sull’ambulanza si ipotizza sia infiammabile
A Foggia, due giovani su uno scooter hanno lanciato un liquido – forse infiammabile – contro un’ambulanza del 118 parcheggiata in zona Macchia Gialla. L’episodio, avvenuto venerdì dopo un’aggressione ai soccorritori, è ora al centro delle indagini della polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
"VOGLIAMO SICUREZZA"? Nuovo assalto a un Postamat nel Foggiano, esplosione notturna a Stornarella. Il sindaco chiede aiuto - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al 118 a Foggia: scooter lancia un liquido sull’ambulanza, si ipotizza sia infiammabile - A Foggia, due giovani su uno scooter hanno lanciato un liquido – forse infiammabile – contro un’ambulanza del 118 parcheggiata in zona Macchia Gialla ... Scrive fanpage.it
Foggia, dopo l'aggressione nuove intimidazioni contro i soccorritori del 118 - Nuova intimidazione contro gli operatori del 118 che venerdì scorso sono stati aggrediti mentre soccorrevano una donna, poi deceduta. Secondo rainews.it
Foggia: liquido lanciato su un’ambulanza del 118 durante un soccorso - La natura del liquido è ancora in corso di accertamento, e le autorità non escludono che possa trattarsi di sostanza infiammabile. Riporta giornaledipuglia.com