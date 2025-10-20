Assalto a pullman tifosi Pistoia basket morto autista Si indaga per omicidio volontario
Proseguono le indagini sull’ assalto con pietre e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, in cui ha perso la vita uno degli autisti del mezzo. "Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. Sono stati sentiti diversi testimoni ma non sono stati ancora individuati eventuali responsabili", ha detto il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma. Gli investigatori nella notte hanno sentito una decina di tifosi della curva della Sebastiani basket Rieti, la squadra di A2 che, nel tardo pomeriggio del 19 ottobre, aveva giocato contro la Estra Pistoia al PalaSojourner. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dieci persone interrogate nella notte. La vittima colpita alla trachea da una pietra lanciata durante l'assalto al pullman - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Raffaele Marianella, il secondo autista morto nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - X Vai su X
Assalto al pullman del Pistoia basket, indaga la Digos. Meloni: 'Violenza inaccettabile e folle' - Non ci sarebbero ancora fermi finora per l'assalto con pietre e mattoni al pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera, lungo la superstrada Rieti- Riporta ansa.it
Assalto a pullman di tifosi del Pistoia basket dopo la partita con Rieti, ucciso un autista - " È finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti. Si legge su huffingtonpost.it
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, morto il secondo autista - Terni, altezza svincolo di Contigliano ... Come scrive tg.la7.it