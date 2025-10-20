Assalto a bus tifosi | fermati 3 ultras

21.40 Sono tre gli ultrà della Sebastiani Basket Rieti fermati dalla polizia, ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman di tifosi del Pistoia raggiunto da una sassaiola, dopo match di domenica, sulla SS79 verso Terni. In carcere sono finiti due 31enni e un 53enne: nei loro confronti, secondo la Questura di Rieti, "sono emersi gravi indizi di colpevolezza". Gli investigatori sono arrivati alla pista dei tre fermati, grazie gli agenti di scorta al bus.Quarto indagato per favoreggiamento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it