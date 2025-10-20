Assaltato il pullman dei tifosi del Pistoia Basket sassate contro il mezzo dopo la partita contro Rieti morto il secondo autista - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto ricostruito, gli aggressori si erano nascosti dietro alcuni cespugli oltre il guardrail, scegliendo un punto “strategico” lungo la superstrada Rieti-Terni Il pullman dei tifosi del Pistoia Basket è stato assaltato ieri sera lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello sv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

assaltato il pullman dei tifosi del pistoia basket sassate contro il mezzo dopo la partita contro rieti morto il secondo autista160 160video

© Ilgiornaleditalia.it - Assaltato il pullman dei tifosi del Pistoia Basket, sassate contro il mezzo dopo la partita contro Rieti, morto il secondo autista - VIDEO

Approfondisci con queste news

assaltato pullman tifosi pistoiaTragedia dopo la partita di basket: pullman dei tifosi del Pistoia assaltato a sassate, muore un autista - Indagini serrate per individuare i responsabili della violenta aggressione sulla SS79. Riporta italiaoggi.it

assaltato pullman tifosi pistoiaAssaltato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto l'autista - Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dopo la partita tra Pistoia e ... Come scrive ticinonews.ch

assaltato pullman tifosi pistoiaSassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: morto l'autista - Un lancio di pietre e altri oggetti contundenti, tra cui un mattone, avrebbero colpito la vittima: la nota della Sebastiani Rieti ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Assaltato Pullman Tifosi Pistoia