Assalgono un pullman di tifosi di basket a Rieti lanciano massi e l'autista muore | tre fermi

Sono tre le persone fermate per l'assalto al bus di tifosi del Pistoia Basket avvenuto ieri sera in cui ha perso al vita l'autista del mezzo, Raffaele Marianella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Raffaele Marianella, 65 anni, autista esperto di origine romana ma residente da anni a Firenze. È lui la vittima dell'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket avvenuto domenica sera a Rieti dopo una partita di serie A2.

Assalgono un pullman di tifosi di basket a Rieti, lanciano massi e l’autista muore: tre fermi - Tre persone sono state fermate per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 19 ottobre 2025, dopo la partita di Lega A2 tra Sebastiani Rieti e ... Da fanpage.it

Assalto al pullman del Pistoia basket, fermate tre persone legate all'estrema destra - Tre persone sono state fermate per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella serata di ieri a Rieti ed in cui è morto uno dei due autisti Raffaele Marianella. Scrive ansa.it

Pullman dei tifosi del Pistoia Basket assaltato a sassate, muore un autista. Si indaga per omicidio volontario - Indagini serrate per individuare i responsabili della violenta aggressione sulla SS79. Si legge su italiaoggi.it