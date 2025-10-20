Aspettando la Trilogia verdiana incontro con il regista Catalano alla sede degli Amici della lirica

Ilpiacenza.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aspettando la Trilogia popolare verdiana al Teatro Municipale, sabato 25 ottobre alle ore 17,30 nella sede degli Amici della Lirica di Via Mazzini, sarà il regista Roberto Catalano e il suo team creativo a introdurre in anteprima al pubblico il nuovo allestimento di Rigoletto, Il trovatore e La. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

