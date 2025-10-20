Aspettando la Trilogia verdiana incontro con il regista Catalano alla sede degli Amici della lirica
Aspettando la Trilogia popolare verdiana al Teatro Municipale, sabato 25 ottobre alle ore 17,30 nella sede degli Amici della Lirica di Via Mazzini, sarà il regista Roberto Catalano e il suo team creativo a introdurre in anteprima al pubblico il nuovo allestimento di Rigoletto, Il trovatore e La. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Scopri altri approfondimenti
Aspettando la Trilogia popolare, in programma dal 29 ottobre al 9 novembre al Teatro Municipale, si apre un originale percorso dedicato a Giuseppe Verdi, tra mostre, incontri con gli artisti e concerti. Si parte sabato 4 ottobre con l'esposizione documentaria "V - facebook.com Vai su Facebook
Trilogia popolare di Giuseppe Verdi, agli Amici della Lirica l’incontro con il regista Roberto Catalano - Aspettando la Trilogia popolare verdiana al Teatro Municipale, sabato 25 ottobre alle 17 e 30 nella sede degli Amici della Lirica di via Mazzini, sarà il ... Secondo piacenzasera.it