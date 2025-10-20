Ascolti tv vince Makari e La Ruota della Fortuna batte anche Fiorello

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Osservando i dati del 19 ottobre possiamo notare la vittoria di Makari 4, mentre La notte del cuore e Che tempo che fa calano agli ascolti tv. Bene anche Fiorello con la sua incursione su Rai 1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv vince makari e la ruota della fortuna batte anche fiorello

© Ildifforme.it - Ascolti tv, vince Makari e La Ruota della Fortuna batte anche Fiorello

Leggi anche questi approfondimenti

ascolti tv vince makariAscolti tv ieri (19 ottobre): Fiorello non basta a De Martino, Màkari parte bene - La fiction Rai vince in prima serata con più di 3 milioni di spettatori, La Notte nel Cuore al 15,3%, bene Le Iene con Garlasco: tutti i numeri e dati Auditel ... Lo riporta libero.it

ascolti tv vince makariMakari ascolti tv nuova stagione: quanto ha fatto la prima puntata della fiction con Claudio Gioè? - Ieri è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Makari: quanto ha fatto in termini di ascolti tv? Lo riporta donnapop.it

ascolti tv vince makariAscolti tv ieri 19 ottobre 2025: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto tra Makari e La notte nel cuore - Ascolti tv ieri 19 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di domenica 19 ottobre 2025. Scrive mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Vince Makari