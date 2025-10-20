Ascolti tv ‘Makari’ torna su Rai1 e vince la serata con il 19,6%

20 ott 2025

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il debutto della nuova stagione di 'Makari', la quarta, vista da 3.015.000 telespettatori (share del 19,6%). Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'La Notte nel Cuore' che ha totalizzato 2.247.000 telespettatori e uno share del 15,3%. Terzo posto per il Nove . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

