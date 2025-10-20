Ascolti tv i dati del 19 ottobre 2025
Bene Màkari 4. Nella serata di ieri, domenica 19 ottobre 2025, su Rai1 Màkari 4 ha coinvolto 3.015.000 spettatori pari al 19.6% di share. Poi, su Canale5 La Notte nel Cuore ha ottenuto 2.247.000 spettatori con uno share del 15.3%. In onda su Rai2 N.C.I.S. Origins registra 392.000 spettatori (2%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 512.000 spettatori (2.8%). Su Italia1, Le Iene si fermano a 1.141.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3 Presadiretta conquista 613.000 spettatori pari al 3.1% nella presentazione dalle 20:31 alle 21:45 e 776.000 spettatori pari al 4.3% dalle 21:45 alle 22:55 (Presadiretta Più a 568. 🔗 Leggi su 361magazine.com
