Ascolti tv i dati del 19 ottobre 2025

361magazine.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bene Màkari 4. Nella serata di ieri, domenica 19 ottobre 2025, su Rai1  Màkari 4 ha coinvolto 3.015.000 spettatori pari al 19.6% di share. Poi, su Canale5 La Notte nel Cuore ha ottenuto 2.247.000 spettatori con uno share del 15.3%. In onda su Rai2 N.C.I.S. Origins registra 392.000 spettatori (2%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 512.000 spettatori (2.8%). Su Italia1, Le Iene si fermano a 1.141.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3 Presadiretta conquista 613.000 spettatori pari al 3.1% nella presentazione dalle 20:31 alle 21:45 e 776.000 spettatori pari al 4.3% dalle 21:45 alle 22:55 (Presadiretta Più a 568. 🔗 Leggi su 361magazine.com

ascolti tv i dati del 19 ottobre 2025

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 19 ottobre 2025

News recenti che potrebbero piacerti

ascolti tv dati 19Ascolti tv ieri (19 ottobre): Fiorello non basta a De Martino, Màkari parte bene - La fiction Rai vince in prima serata con più di 3 milioni di spettatori, La Notte nel Cuore al 15,3%, bene Le Iene con Garlasco: tutti i numeri e dati Auditel ... Da libero.it

ascolti tv dati 19Ascolti tv domenica 19 ottobre: Makari 4, La notte nel cuore, Le Iene, Che tempo che fa - Ascolti tv 19 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it

ascolti tv dati 19Ascolti tv, la settimana dal 13 al 19 ottobre: in difficoltà il prime time di Canale 5, bene Blanca e Tu Si Que Vales - Il mercoledì, è disastroso il risultato di Circo Massimo su NOVE, che riceve appena l'1,3%. Segnala maridacaterini.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Dati 19