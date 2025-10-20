Ascolti tv domenica 19 ottobre | Makari 4 La notte nel cuore Le Iene Che tempo che fa

Ascolti tv domenica 19 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 19 ottobre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Makari 4. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Le Iene. Su Rete 4 Fuori dal coro. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 19 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 19 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv domenica 19 ottobre: Makari 4, La notte nel cuore, Le Iene, Che tempo che fa

Leggi anche questi approfondimenti

COSA E’ PER TE RADIO MARIA? PERCHÉ L’ASCOLTI E PERCHÉ HAI DECISO DI AIUTARLA ? DIRETTE NO STOP DOMENICA 19 OTTOBRE VI ASPETTIAMO PER UNA GIORNATA DI GENEROSITÀ,FESTA E PREGHIERA MISSIONARIA? - facebook.com Vai su Facebook

Ieri e oggi in TV — Ascolti di domenica 28 settembre 2025: 2,8 milioni (18,5%) per la fiction Balene – Amiche per sempre; 2,3 milioni (17,5%) per la serie turca La notte nel cuore https://ift.tt/cbfGWDm - X Vai su X

Ascolti tv domenica 19 ottobre: Makari 4, La notte nel cuore, Le Iene, Che tempo che fa - Ascolti tv 19 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it

Ascolti tv ieri 19 ottobre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 19 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di domenica 19 ottobre 2025. Da mam-e.it

Sport in tv oggi (domenica 19 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 19 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour of ... Si legge su oasport.it