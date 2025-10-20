Ascolti TV | Domenica 19 Ottobre 2025

Nella serata di ieri, domenica 19 ottobre 2025, su Rai1 Màkari 4 ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. Origins intrattiene.000 spettatori (%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Presadiretta segna.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 Il caso Spotlight raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 la Formula 1 ottiene.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 19 Ottobre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

COSA E’ PER TE RADIO MARIA? PERCHÉ L’ASCOLTI E PERCHÉ HAI DECISO DI AIUTARLA ? DIRETTE NO STOP DOMENICA 19 OTTOBRE VI ASPETTIAMO PER UNA GIORNATA DI GENEROSITÀ,FESTA E PREGHIERA MISSIONARIA? - facebook.com Vai su Facebook

Ieri e oggi in TV — Ascolti di domenica 28 settembre 2025: 2,8 milioni (18,5%) per la fiction Balene – Amiche per sempre; 2,3 milioni (17,5%) per la serie turca La notte nel cuore https://ift.tt/cbfGWDm - X Vai su X

Ascolti tv domenica 19 ottobre: Makari sfida La notte nel cuore, il confronto tra La Ruota e Affari Tuoi - In prima serata, Rai1 ha trasmesso il primo episodio della quarta stagione di Makari, che ha sfidato una puntata ... Scrive fanpage.it

Ascolti tv ieri 19 ottobre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 19 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di domenica 19 ottobre 2025. Come scrive mam-e.it

Ascolti tv domenica 5 ottobre: Balene, La notte nel cuore, Le Iene - Ascolti tv 5 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive