Ascolti TV | Domenica 19 Ottobre 2025 Fiorello show 22.4% ma Scotti 24.8% resta sopra De Martino 22.9% Màkari supera i 3 milioni 19.6%

Nella serata di ieri, domenica 19 ottobre 2025, su Rai1 Màkari 4 ha interessato 3.015.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.247.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Origins intrattiene 392.000 spettatori (2%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 512.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.141.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3 Presadiretta segna 613.000 spettatori pari al 3.1% nella presentazione e 776.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 607.000 spettatori (4.7%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 19 Ottobre 2025. Fiorello show (22.4%) ma Scotti (24.8%) resta sopra De Martino (22.9%). Màkari supera i 3 milioni (19.6%)

