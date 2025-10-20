Ascolti tv del 19 ottobre Fiorello non basta per Affari Tuoi Ma Màkari piace ancora

Una domenica sera paradossale, quella del 19 ottobre, che ha visto il ritorno di Fiorello su Rai1. Pare infatti che il traino auspicabile del blitz del mattatore siciliano nello studio di Cinque Minuti di Bruno Vespa non sia bastato per far dominare Affari Tuoi in maniera assoluta. La Ruota della Fortuna continua infatti a piacere, e molto, probabilmente perché riflette le esigenze di una società sempre più legata al passato e intimorita dal futuro, innegabilmente incerto. Il racconto della serata si sposta subito sul prime time, dove Màkari, arrivata alla quarta stagione su Rai1, conferma un'identità riconoscibile.

