Ascolti TV Canale 5 gioca il tutto per tutto | stop agli spot per superare Rai 1

Chi è abituato a guardare le tv commerciali straniere lo sa bene: in Spagna, Germania o Stati Uniti, i programmi sono spesso interrotti da lunghi blocchi pubblicitari che garantiscono introiti milionari. In Italia, e in particolare su Canale 5, la situazione è ben diversa. Negli ultimi mesi, la rete ammiraglia Mediaset ha modificato la propria struttura serale, riducendo sensibilmente il numero di spot e posticipando l’inizio del prime time. Un cambiamento che sta creando discussione interna, soprattutto tra i vertici pubblicitari. L’access prime time si allunga: “Affari Tuoi” e “Ruota della Fortuna” si sfidano. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

