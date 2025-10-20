Ascolti TV Canale 5 gioca il tutto per tutto | stop agli spot per superare Rai 1
Chi è abituato a guardare le tv commerciali straniere lo sa bene: in Spagna, Germania o Stati Uniti, i programmi sono spesso interrotti da lunghi blocchi pubblicitari che garantiscono introiti milionari. In Italia, e in particolare su Canale 5, la situazione è ben diversa. Negli ultimi mesi, la rete ammiraglia Mediaset ha modificato la propria struttura serale, riducendo sensibilmente il numero di spot e posticipando l’inizio del prime time. Un cambiamento che sta creando discussione interna, soprattutto tra i vertici pubblicitari. L’access prime time si allunga: “Affari Tuoi” e “Ruota della Fortuna” si sfidano. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Scopri altri approfondimenti
ASCOLTI TV 12-10-2025 (da davidemaggio.it ) RASPELLI A CANALE 5 IN “STORIE DI MELAVERDE” 922.000 spettatori; share 14,4 % (Raspelli nella replica della puntata dell’8-2-2015 i boschi della Valtellina) RAI 1- ANGELUS 1.743.000 spettatori; share 22 - facebook.com Vai su Facebook
AscoltiTv - X Vai su X
Ascolti tv ieri (19 ottobre): Fiorello non basta a De Martino, Màkari parte bene - La fiction Rai vince in prima serata con più di 3 milioni di spettatori, La Notte nel Cuore al 15,3%, bene Le Iene con Garlasco: tutti i numeri e dati Auditel ... Si legge su libero.it
Ascolti tv ieri domenica 19 ottobre chi ha vinto tra Màkari 4, La Notte nel Cuore, Che tempo che fa e Le Iene - Ascolti tv domenica 19 ottobre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Màkari contro La Notte nel Cuore, Le Iene, Che tempo che fa, Fuori dal Coro ... Secondo virgilio.it
Che tonfo per Silvia Toffanin, ascolti tv bassi per This is me: un vero insuccesso, Montalbano stravince! - Ascolti tv davvero deludenti per This is me di Silvia Toffanin: lo show di Canale 5 è stato battuto da Montalbano. Secondo donnapop.it