Ascolti TV 19 ottobre 2025 | Fiorello guida l’access con il 22,4% Màkari sfiora il 20%

Domenica 19 ottobre 2025, la serata televisiva italiana ha visto confermarsi protagonisti storici e nuovi ritorni in prima serata e in access prime time. Lo show di Fiorello, trasmesso su Rai1, ha dominato l'access prime time con il 22,4% di share, mentre Màkari 4 ha incollato davanti allo schermo oltre 3 milioni di spettatori, sfiorando il 20% di share. Su Canale5, invece, La Notte nel Cuore si è fermata al 15,3%. Vediamo nel dettaglio gli ascolti delle principali reti e programmi della serata. Prime Time (20:30 – 00:00).? Rai1 – Màkari 4: 3.015.000 spettatori, 19,6%? Canale5 – La Notte nel Cuore: 2.

