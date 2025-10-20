Sono una decina i tifosi della curva della Sebastiani Basket Rieti ascoltati nella notte dalla polizia. A quanto si apprende, al momento però nessuno di loro è in sato di fermo. Sono stati portati in questura a Rieti perché ritenuti tra i possibili responsabili dell’ assalto al pullman dei tifosi della Estra Pistoia, colpito domenica sera da una sassaiola di pietre e mattoni lungo la superstrada Rieti-Terni, in un episodio costato la vita a uno degli autisti del mezzo. Una delle pietre ha sfondato il parabrezza, colpendo alla trachea Raffaele Marianella, 65enne residente a Firenze ma originario di Roma, deceduto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ascoltati i tifosi del Rieti per l’omicidio dell’autista Raffaele Marianella. Cosa sappiamo dell’agguato al bus del Pistoia basket